Coopération décentralisée franco-sénégalaise : Plus de 2,5 milliards de francs CFA cofinancés, 98 projets de développement territorial soutenus dans 31 communes et 11 départements du Sénégal par le Comité de pilotage

Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Modou Diagne Fada a co-présidé avec Monsieur Florian Blazy, Ministre conseiller de l’Ambassade de France au Sénégal, le Comité de pilotage du Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise, ce jeudi 7 décembre 2023, au siège du Ministère des Collectivités territoriales.



Le Comité de pilotage concerne toutes les collectivités territoriales qui proposent un projet avec un partenaire français.



Les projets seront portés sur des thématiques variées qui répondent aux enjeux des territoires, tels que le développement économique local, l’appui institutionnel et le renforcement de capacités des collectivités territoriales, le développement durable, le changement climatique, la sécurité alimentaire ou encore la promotion de l’insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes.







Au total, 98 projets de développement territorial ont été soutenus au profit de 31 communes et 11 départements du Sénégal avec un cofinancement total de plus de 2,5 milliards de francs CFA par les deux ministères, sénégalais et français.