Coopération bilatérale : L'Arabie saoudite offre au Sénégal 10.000 carcasses de moutons destinées aux populations nécessiteuses

Comme à l’accoutumée, l'Arabie saoudite a perpétué sa tradition. Ce jeudi 18 avril 2024, le tout nouveau ministre de la famille et des solidarités, madame Maïmouna Dièye, pour sa première sortie, a réceptionné au môle 10 du Port autonome de Dakar, un don de 10 000 carcasses de mouton d'une valeur de plus de deux millions d'euros (plus de 1 milliard 400 millions de francs CFA) offert par le Royaume d'Arabie Saoudite.

Issues du sacrifice du dernier "hajj", ces carcasses de mouton seront remises aux populations nécessiteuses.

Prenant la parole, le ministre de la famille et des solidarités, en présence de son excellence Mr Saad Abdoulah Alnofai ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal, a magnifié ce geste. "Permettez-moi en ma qualité de Ministre de la Famille et des Solidarités, d'exprimer au nom du gouvernement du Sénégal et en mon nom propre, ma profonde gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour ce don exceptionnel", se réjouit madame Maïmouna Dièye.

Poursuivant, madame la ministre affirme que "notre pays, comme beaucoup d'autres, fait face à des défis majeurs en terme de sécurité alimentaire. Grâce à la vision et à la bienveillance des autorités du Royaume d'Arabie Saoudite et à l'efficacité de nos institutions, notamment le Fonds de Solidarité Nationale, le Sénégal est à nouveau bénéficiaire d'une aide alimentaire substantielle destinée à ceux qui en ont le plus besoin". Elle exhorte ainsi les autorités compétentes "à veiller à la distribution transparente et rigoureuse de cette aide afin qu'elle parvienne de manière équitable aux ménages les plus démunis".