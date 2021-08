Coopération / Commerce, transport et sécurité : L’Inde s’engage dans des secteurs clés de développement avec le Sénégal

Célébrant ses 75ans d’indépendance dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, l’Inde reste convaincue que l’urgence d’une coopération fructueuse à tous les niveaux est nécessaire. Manifestement, les leçons tirées de cette crise sanitaire ont inspiré la République Indienne à réitérer son engagement aux côtés des pays partenaires à l’instar du Sénégal. S.E Shri Godavarthi Venkata Srinivas, ambassadeur de l’Inde au Sénégal, a encore réitéré la position de son pays sur les relations économiques et culturelles avec le Sénégal.

« Nous célébrons le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde et voulons montrer ce que nous avons eu à faire dans les années passées, mais allons nous servir de ces constats pour mieux nous projeter vers l’avenir et surtout en gardant de bonnes relations avec le Sénégal. Représentant l’Inde au Sénégal, j’aimerai bien consolider nos relations, surtout dans le domaine de la sécurité », a déclaré Shri Godavarthi Venkata Srinivas célébrant l’indépendance de l’Inde à Dakar.

Par ailleurs, la coopération indienne devra être matérialisée par le commerce et le transport avec notamment les bus indiens. Mais aussi le développement de la E-gouvernance. C’est déjà bien parti, estime l’ambassadeur, avec cette collaboration pour l’éradication de la Covid-19 avec le développement de vaccins.

Le secteur du tourisme et la gastronomie sont aussi bien des secteurs en direction desquels l’Inde envisage coopérer avec le Sénégal pour créer des emplois et perpétuer ainsi la relation bilatérale au bénéfice des deux pays...