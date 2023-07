Constructions Écologiques : lancement du projet « transformer l’environnement bâti grâce aux matériaux durables »

Les constructions écologiques et durables sont de plus en plus une tendance qui s’impose un peu partout dans le monde surtout avec le réchauffement climatique qui a fait monter les températures à des niveaux jamais atteints auparavant.



On parle de construction écologique lorsqu’une habitation ou un bâtiment ne porte pas atteinte à l’environnement ou à la biodiversité et donc ils ont l’avantage d’être plus respectueux de l’environnement et contribuent à la préservation des ressources naturelles.







C’est ainsi que le ministère de l’urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, en partenariat avec ONU Habitat et le programme des Nations Unis pour l’environnement, ont ouvert ce 18 juillet un atelier de lancement du projet « transformer l’environnement bâti grâce aux matériaux durables. »







Cet atelier qui a réuni l’ensemble des acteurs privés et publics de la construction et du bâtiment au Sénégal, des agences de l’État et des organisations internationales, a pour objectif de présenter ce projet (transformer l'environnement bâti grâce aux matériaux durables) afin de construire une feuille de route pour promouvoir la construction durable et respectueuse de l’environnement dans le pays...