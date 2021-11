Consolidation des acquis en matière de réintégration des migrants de retour au Sénégal : Une convention de partenariat paraphée entre l'OIM Sénégal et la République Tchèque.

Constatant que « les répercussions socio-économiques de la pandémie de Covid-19, y compris l’insécurité alimentaire, sont parmi les facteurs possibles qui seraient à l’origine des tendances à la hausse de la migration irrégulière notées lors de ces dernières années;



Compte tenu du fait que la migration irrégulière est un sujet transversal affectant le tissu socio-économique », l’Organisation Internationale pour les Migrations s’engage dans « la lutte contre les facteurs défavorables de ces mouvements, par la création d’opportunités économiques et d’emplois productives et durables. »



C’est dans ce sens qu’une convention de partenariat a été paraphée entre l’organisation internationale pour les migrations et la République Tchèque, à travers le Ministère de l’Intérieur.



Ce projet de « consolidation des acquis en matière de réintégration des personnes migrantes de retour au Sénégal à travers un appui intégré aux micros et petites entreprises », vise à accroître les opportunités économiques pour les migrants de retour au Sénégal, y compris ceux qui vivent dans les zones rurales et semi-urbaines, afin de stimuler l’employabilité des jeunes, grâce au soutien aussi de la Diaspora.



Confié par le Gouvernement Tchèque à l’OIM, le projet cible en même temps les jeunes et les membres de leur famille, ainsi que les communautés visant à promouvoir les opportunités nationales et les modèles positifs de réussite des retours volontaires et des jeunes. Il sera ainsi mis en œuvre dans la région de Tambacounda, en tenant compte du fait de son importance géographique non seulement étant la plus grande ville de l’Est du Sénégal, mais aussi étant au carrefour des régions du Sud ainsi que des pays voisins tels que la Guinée et le Mali », renseigne le communiqué final de cette rencontre...