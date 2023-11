Conseil présidentiel: Le chef de l’Etat dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick du 13 au 18 novembre 2023

Le président de la République a informé en conseil des ministres ce mercredi, de la tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick prévue du 13 au 18 novembre 2023. Macky Sall a invité le Premier ministre et les membres du Gouvernement, à prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation du Conseil présidentiel, des visites et inaugurations prévues dans chaque région.



Au cours de ce conseil présidentiel, le chef de l’Etat va axer sa visite sur le programme spécial de désenclavement mais également, l’inauguration de projets et finalisation de programmes dans les zones où l’équité sociale et territoriale s’imposent. Il faut également préciser que la dernière tournée économique du président de la République remonte au mois de février 2023. Lors de cette tournée économique l’exécutif avait procédé à la validation du programme d'investissement de la région à 1500 milliards FCFA sur la période 2023-2025 et articulé autour de 20 priorités phares.





Cheikh S. FALL