Conseil des ministres: Le PR Bassirou Diomaye Diakhar Faye ordonne la revue de tous les projets et contrats dans le secteur maritime et portuaire

La tenue du conseil des ministres de ce mercredi 17 avril 2024, a permis au chef de l’État de demander " au Ministre des Pêches et des Infrastructures Maritimes et Portuaires de faire le point sur le dossier de la concession des chantiers navals de DakarNave, l’évaluation de ses activités et des mesures prises par l’Etat avant la fin de la concession prévue en juin 2024".

Dans la même veine, il a ordonné l’édification du Port multifonction de Ndayane avec DPWorld et la revue de tous les projets et contrats dans le secteur maritime et portuaire.

" Le Président de la République a demandé, en ce sens, la tenue d’un conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires".