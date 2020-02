Conférence mondiale sur la transformation numérique de l'industrie : Huawei anticipe sur les cinq tendances d'un monde intelligent dans dix ans

À l'aube d'une nouvelle décennie, Huawei pense que le monde intelligent de 2030 présentera cinq caractéristiques sur le plan gouvernemental, des gouvernements numériques axés sur les gens seront mis en place pour mieux s'adapter à leurs moyens de subsistance ; sur le plan économique, les robots intelligents constitueront une part essentielle de la future main-d'œuvre; sur le plan social, la technologie numérique permettra d'égaliser le partage et la distribution appropriée de l'éducation, des soins de santé et d'autres ressources publiques ; sur le plan culturel, les citoyens seront libérés du travail physique lourd et du travail répétitif fastidieux, et leur attention se déplacera naturellement de la valeur matérielle vers la valeur mentale ; et enfin sur le plan environnemental, le déploiement de diverses technologies numériques, nous aide à mieux surveiller et contrôler les émissions de carbone et, par conséquent, à protéger la terre.