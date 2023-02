Conduite en état d'ivresse : le fils de khalifa Sall condamné à deux mois de prison

En effet, il ressort de l'économie des faits que les éléments de la brigade de gendarmerie de Ngor avait interpellé le sieur Mohamed Serge Sall qui s'est avéré être le fils de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. À bord d’un véhicule de luxe, le prévenu avait heurté un motocycliste alors qu’il était ivre. C’est ainsi qu'il a été arrêté par les gendarmes pour conduite en état d’ivresse. Conduit au commissariat de Ngor, les enquêteurs lui ont fait passer un alcootest qui s'est révélé positif.

Déféré, le procureur lui avait accordé une liberté provisoire depuis le lundi 06 février 2023. Ainsi attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce jeudi 09 février, le mis en cause Mohamed Serge Sall a reconnu les faits qui lui sont reprochés alléguant avoir pris une seule canette de bière. "L'accident s'est produit vers 17 heures, alors que je partais à un anniversaire. J'étais avec des amis et je n'avais bu qu'une seule bière", se dédouane-t-il.

Vu la constance des faits, le maître des poursuites a requis une peine d'emprisonnement de 6 mois assorti de sursis.

Son conseil, Me Ousseynou Fall a contesté lors de sa plaidoirie, l'alcootest. Selon la robe noire, cet instrument n'est pas fiable. "Un enquêteur doit se baser sur des faits. L'alcootest de Ngor n'est pas fiable. Il a pris l'engagement de ne plus prendre une canette de bière. La justice doit être égalitaire et mesurée pour un jeune homme qui reconnaît les faits", a plaidé Me Fall qui supplie le tribunal de relaxer son client ou à défaut le renvoyer des fins de la poursuite.

Au finish, le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière correctionnelle, en premier ressort, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 2 mois de prison assortie de sursis avec une amende de 100 000 francs Cfa.