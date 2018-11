Concessionnaires auto écartés de la commande publique : Les groupes nationaux au bord de la faillite !

Ils s’appellent Ccbm automobile, carrefour automobile ou africaine de l’automobile, ces concessionnaires Sénégalais peinent depuis des années à capter la commande publique. Affectés par les parkings qui pullulent dans la capitale depuis la seconde alternance, ces employeurs sont laissés en rade par l’État du Sénégal qui semble préférer les concessionnaires à capitaux étrangers.



ASSEMBLÉE NATIONALE ET HCCT



Pourtant, beaucoup de spécialistes pensent que ces marchés sont consistants et auraient pu aider ces entrepreneurs. Pour l’assemblée nationale, la CFAO a gagné un marché de 165 véhicules à raison de 35,6 millions de FCfa par bolide. Soit un marché de 5,8 milliards que les concessionnaires Sénégalais ont dénoncé sans succès.



Pour le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), le marché de 150 voitures a été attribué au dernier arrivé des concessionnaires étrangers, CAETANO. Ces Portugais ont fourni des JEEP qui présentent des caractéristiques similaires à celles des voitures Haut de gamme des concessionnaires Sénégalais.



Le concessionnaire Sénégalais, L’AFRICAINE DE L’AUTOMOBILE, a d’ailleurs perdu sa licence FORD au profit de CAETANO qui est devenu le distributeur officiel de la marque américaine au Sénégal.



FAIRE-VALOIR !



À en croire certaines indiscrétions, les concessionnaires Sénégalais sont d’autant plus remontés contre l’État que ce dernier les utilise dans sa communication. Lors des salons et expositions, les services gouvernementaux s’arrangent toujours à les présenter comme des réussites locales, preuve d’une économie dynamique.



L’inauguration des salles d’exposition de Diamniadio en constitue la dernière preuve. À l’occasion, les concessionnaires bénéficiaires des marchés de l’État n’ont pas jugé nécessaire de venir exposer alors que des concessionnaires Sénégalais comme CCBM AUTOMOBILE et CARREFOUR AUTOMOBILE ont fait le déplacement et servi de caution à l’événement.



Toutefois, la situation financière de ces investisseurs nationaux risque de se détériorer davantage si l’État Sénégalais continue à les « écarter » de la commande publique au moment où le patriotisme économique est au centre des débats.