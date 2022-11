Concertations nationales sur la cherté de la vie : Les ferrailleurs exposent leurs problèmes au chef de l’État …

Le président de l’Association des ferrailleurs-brocanteurs du Sénégal, Assane Bichichi a alerté le président Macky Sall sur les difficultés que traversent les ferrailleurs et brocanteurs du Sénégal. Parmi ces difficultés, Assane Bichichi évoque cette décision du ministre du commerce tendant à fermer l’export de la fonte sans pour autant associer les ferrailleurs aux négociations. « Nous avons attiré l’attention du président de la République sur un fait important. C’est que les ferrailleurs n’ont jamais été associés à ces négociations. Et aujourd’hui on veut prendre une décision de fermer l’export de la fonte et nous savons tous que c’est des milliers d’emplois et c’est des milliers de jeunes sénégalais qui dépendent de l’export.

Nous savons que ces industriels peuvent être ravitaillés en quantité suffisante sans que l’export ne soit fermé. Il suffit tout simplement de faire une expertise au niveau des industriels et d'évaluer leur capacité d’absorption et là en fonction de leur demande on saura si les ferrailleurs vont s’engager en leur fournissant ce dont ils ont besoin. Mais aujourd’hui le ministre du commerce veut pousser le président de la République à prendre une décision de fermer l’export de la fonte sans pour autant associer les ferrailleurs à ces négociations », déplore le président de l’association des ferrailleurs et brocanteurs du Sénégal. Par ailleurs, Assane Bichichi invite les autorités à faire un travail de terrain avant de prendre quelqne décision que ce soit. « Nous voulons d’abord un travail de terrain, une investigation et une enquête pour voir ce qui se passe réellement dans ce secteur », conclut-il...