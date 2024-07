Concert religieux : La chorale St-Pierre Julien Eymard a renoué avec la scène après 4 ans d'absence

Après quatre (4) années d’absence sur la scène, la chorale Saint-Pierre Julien Eymard de la paroisse St-Joseph de Médina (SPJE) a fait un retour en force. Le samedi 29 juin 2024 dernier, la chorale Saint-Pierre Julien Eymard a joué sur scène son concert annuel au Théâtre national Daniel Sorano.



Disparue des scènes depuis quatre (4) ans, le rendez-vous était bien pris pour renouer avec le public et les sonorités religieuses particulières. Dans une salle pleine, les amoureux de chants de chorale, de gospel et de comédies musicales ont été bien servis par les choristes de Saint-Pierre Julien Eymard.



En effet, la chorale Saint-Pierre Julien Eymard de la paroisse St Joseph de Médina se revendique comme une troupe panafricaine, essentiellement composée de jeunes étudiants issus d’une douzaine de pays. Elle a été fondée il y a plus d’une quinzaine d’années par des étudiants.



Fort de son expérience et affuté par la créativité des maîtres de chœur et des choristes, la SPJE a comblé le théâtre national Daniel Sorano d’émotion et de joie par ces touches particulières allant de chants chorales, de chants gospels et de comédie musicale.