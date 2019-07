Compétition pan-africaine de robotique 2019 : Le Sénégal remporte trois médailles (or, argent et bronze)

Dakar american university of science and technologies (DAUST), une des deux équipes sénégalaises, a gagné l'or dans la catégorie Engineer League. Sabs (Senegalese american bilingual school), la deuxième représentante du Sénégal, a engrangé deux médailles, une en argent (catégorie Tech League) et une bronze (Stars).



Lancée en 2016, la 4e édition de la compétition de robotique à réuni 15 pays.



Le concours est initié par Sidy Ndao, professeur à l'université de Nebraska-Lincoln et passionné de sciences.



L’un des gagnants de cette année pour l’équipe de Sabs est El Hadj Madior Fall, fils de notre confrère Salam Fall, patron du site Seneweb. Dakaractu lui adresse ses vives félicitations et ses encouragements.



L'équipe de Daust (Sénégal)



Adjaratou Nafisatou niang

Seynabou Faye

Dame Niane

Mouhamed Ali Ndiaye



Coach : Ibrahima Ka



L'équipe de Sabs (Sénégal)



Sidi Mokhtar Thiam

Abdou Khadre Dia

Malick Fall

Sick Mamadou Sow

Boubacar Sanda kandé

El Hadji Madior Fall.

Mouhamed Rassoul Diop

Makhtar Ndoye

Alioune Junior Mbaye

Coaches : Ousmane Bakhoum et Mamadou Lamine Koma



Les pays participants



Sénégal

Gambie

Djibouti

Lesotho

Mali

Liberia

Gabon

Ghana

USA

Bénin

Côte d'Ivoire

Congo

Zimbabwe

Nigeria

Soudan