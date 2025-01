Compétition nationale "Setal sunu gox" : Le quartier Cité Lamy (Thiès-Est) remporte le premier prix (images).

La compétition nationale "Setal sunu gox" a été lancée pour distinguer les quartiers les plus propres et les meilleures initiatives. À l'issue de cette initiative, les trois meilleurs quartiers ont été sélectionnés et recevront ce vendredi 03 janvier leurs distinctions à Thiès. Ainsi, le premier prix a été remporté par la Cité Lamy (Thiès Est), le 2ème prix est revenu au quartier Diokoul Ndiourène (Rufisque) et le troisième prix a été décerné au village de Taïba Niassène (commune de Taïba Niassène).

À rappeler que le président de la République a institué la journée nationale de mobilisation citoyenne "Setal Sunu Reew", le Premier samedi de chaque mois. À cet effet, le ministère en charge de l'urbanisme a coordonné l'organisation de l'édition du 7 décembre, marquée par des activités de nettoiement, de sensibilisation et d'embellissement d'espaces publics sur toute l'étendue du territoire national, a-t-on appris.