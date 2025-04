La Démocratie est-elle malade du mensonge ? Par (Bouna KOÏTA)

La démocratie repose sur des principes fondamentaux tels que la liberté d'expression, la transparence, la participation citoyenne et le respect de l'État de droit. Cependant, dans de nombreuses sociétés modernes, ces valeurs sont mises à mal par la propagation du mensonge et de la manipulation de l'information. Ce phénomène affaiblit les institutions démocratiques et érode la confiance des citoyens envers leurs représentants. Comme le soulignait George Orwell : "Dans une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire".

La montée du mensonge en démocratie

La désinformation et les fake news sont devenues monnaie courante, notamment sur les réseaux sociaux, influençant profondément l’opinion publique et parfois même les décisions politiques. Hannah Arendt nous rappelle que "Le mensonge organisé est une arme politique essentielle". Ce recours au mensonge ne se limite pas à la diffusion de fausses informations, mais s’étend aussi à la manipulation politique, où certains dirigeants et partis exploitent la propagande et la démagogie pour asseoir leur pouvoir. Machiavel, dans Le Prince, écrivait déjà : "Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne doit pas avoir les deux ensemble".

Un autre facteur aggravant est le manque de transparence des institutions. Les gouvernements peuvent occulter certaines vérités aux citoyens, rendant difficile un véritable contrôle démocratique. Comme l’a affirmé Noam Chomsky : "Celui qui contrôle les médias, contrôle l'esprit". L’explosion des médias numériques, combinée à un affaiblissement des contre-pouvoirs (justice affaiblie, médias sous pression, société civile marginalisée), favorise cette dérive.

Conséquences d’une démocratie affaiblie

Le premier effet de cette propagation du mensonge est la perte de confiance des citoyens envers leurs institutions. Barack Obama soulignait que "La confiance est l'élément essentiel de toute relation humaine, et une démocratie ne peut exister sans elle". Cette défiance conduit à une montée de l'extrémisme et à une abstention massive lors des élections, car les citoyens se sentent trahis et désillusionnés.

De plus, l’affaiblissement du débat public devient inévitable. Une société divisée par le mensonge ne peut plus débattre de manière constructive. L’espace public se transforme alors en un champ de bataille idéologique où les faits objectifs sont relégués au second plan.

Comment restaurer la vérité en démocratie ?

Il est primordial de renforcer l’éducation aux médias et à l’esprit critique. Comme le disait Nelson Mandela : "L’éducation est l’arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde". Apprendre à décoder l’information et à vérifier les sources est essentiel pour contrer la désinformation.

Par ailleurs, la transparence gouvernementale doit être accrue, et les médias indépendants encouragés. Le journalisme d’investigation doit être protégé afin qu’il puisse continuer à dénoncer les abus et les manipulations. Enfin, le renforcement des mécanismes de contrôle démocratique est indispensable : le rôle du parlement, de la justice et des organisations de la société civile doit être consolidé pour éviter que les dérives ne prennent trop d’ampleur.

Pour conclure, la démocratie est mise à l’épreuve par la prolifération du mensonge et de la manipulation. Si cette tendance n'est pas inversée, elle risque d'affaiblir durablement nos institutions démocratiques. John F. Kennedy l’avait bien compris : "Le plus grand ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, mais la conviction". Restaurer la confiance en la démocratie passe donc par une vigilance accrue, un engagement citoyen fort et une lutte constante contre la désinformation.



Bouna KOÏTA

Ancien Maire de Dialambéré (Kolda)

Ingénieur-Territorial

Diplômé de l'Institut Supérieur des Ingénieurs de Bordeaux 3