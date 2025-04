Thiès – Un père de famille de 57ans vole un téléphone… et jure de ne plus recommencer

À Thiès, le destin de S. Guèye, 57 ans, a basculé pour un simple téléphone portable. Ce père de famille, visiblement à bout de souffle, a été condamné par le Tribunal d’instance de Thiès à 20 jours de prison ferme assortis d’une amende de 50 000 FCFA, rapporte L’Observateur.





Les faits remontent au 19 mars 2025, lorsqu’il s’est rendu dans une boutique appartenant à T. Ndione pour y acheter du sucre. Mais au lieu de repartir avec uniquement son sachet sucré, il a glissé, ni vu ni connu, le smartphone du boutiquier, posé sur le comptoir, dans sa poche. Un geste furtif, mais trahi par les caméras de surveillance de la boutique.





Pendant une semaine, l’homme s’est évaporé dans la nature. Mais le 25 mars, ironie du sort, il retourne sur les lieux du délit, comme si de rien n’était. Cette fois, T. Ndione, qui n’avait pas oublié son visage, le fait arrêter sur-le-champ. Entre-temps, le téléphone volé a été retrouvé sur lui, entièrement déverrouillé puis formaté, preuve que S. Guèye avait bel et bien l’intention de l’utiliser à son propre compte.



À la barre, le quinquagénaire n’a pas cherché à nier. Il a reconnu les faits et imploré la clémence, affirmant qu’il ne volerait plus jamais « de toute sa vie ». Un serment qui n’a pas suffi à épargner la sentence.



Pour le procureur, les faits sont flagrants et incontestables. Le tribunal l’a ainsi déclaré coupable de vol, tout en prenant en compte son âge avancé et son repentir, ce qui a probablement atténué la peine.