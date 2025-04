KOLDA : Une canicule infernale vécue par les populations et les animaux...

Depuis la Korité, c'est une canicule infernale que vivent populations et animaux à Kolda. Ainsi, cette situation laisse apparaître les réalités du changement climatique. Ce sont en effet, des températures qui dépassent les 40⁰ C que l'on note, résultante de la coupe abusive de bois, de la rareté des pluies, de l'exploitation abusive des terres agricoles, de l'utilisation de pesticides entre autres.

C'est une constante de ces dernières années où les personnes et les animaux ont du mal à supporter la forte chaleur de même que la végétation. D'ailleurs, chacun use de ses moyens pour se rafraîchir afin d'éviter la déshydratation. C'est pourquoi, le commerce des rafraîchissements est très florissant, notamment l'eau, les boissons gazeuses et les jus naturels.

C'est dans cette dynamique que H D, agent de santé, conseille aux populations de beaucoup boire et de se mettre à l'abri du soleil.

Dans cette dynamique, Aly K, chauffeur de son état, soutient que la chaleur est insupportable. "À cause de la chaleur, je ne travaille pas dans l'après-midi. Et on peut même faire du café avec l'eau du robinet à une certaine heure de la journée. En ce sens, j'invite l'État à désensabler ou draguer le fleuve pour atténuer la chaleur..."

Mouhamadou Soumboundou d'urgence écologique, de faire un plaidoyer pour la revitalisation du fleuve Casamance...