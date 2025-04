Les réponses ou ripostes dans le monde aux droits de douane de Donald Trump

Négociations, réciprocité ou contre-mesures, la Chine, l'Union européenne et les pays asiatiques répondent aux nouveaux droits de douanes de Donald Trump qui visent quelque 60 pays, avec une escalade commerciale entre Pékin et Washington.





LA RIPOSTE CHINOISE



Particulièrement ciblée avec droits supplémentaires de 104%, la Chine a annoncé mercredi qu'elle allait porter ses surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84%, et non pas à 34% comme initialement prévu.



Ils seront relevés "de 34% à 84%" à compter de jeudi 04H01 GMT.



Pékin a promis des contre-mesures et de combattre jusqu'au bout si les Etats-Unis insistent.



Pékin a aussi annoncé des restrictions à l'exportation de terres rares dont certaines utilisées dans l'imagerie magnétique et l'électronique grand public.



Dans ce contexte, le Japon, la Corée du Sud et la Chine avaient déjà annoncé dimanche vouloir renforcer leur coopération pour offrir "un environnement prévisible" aux entreprises, et "accélérer" leurs négociations en vue d'un accord de libre-échange.





L'UE VEUT REPONDRE



Bruxelles espère toujours pouvoir négocier avec Washington, mais l'Union européenne a promis une réponse "ferme et proportionnée" aux différents droits de douane imposés par Donald Trump.



L'UE propose de répliquer d'abord aux taxes sur l'acier par des droits de douane de 25% sur des produits américains: les motos, le maquillage, la volaille, le soja. Un vote est organisé mercredi après-midi pour que les Etats membres approuvent cette liste avec une entrée en vigueur mi-mai pour la plupart des produits.



La riposte européenne sur l'automobile et les 20% pourrait, elle, être présentée en début de semaine prochaine mais les 27 sont divisés sur l'opportunité de frapper la "tech" amércinaine.



Paris et Berlin prônent aussi le recours à "l'instrument anticoercition", jamais utilisé, qui permettrait notamment le gel de l'accès aux marchés publics européens ou le blocage de certains investissements.



SEOUL DEBLOQUE UNE AIDE D'URGENCE



La Corée du Sud, frappée par des surtaxes de 25%, a annoncé mercredi une aide d'urgence de 1,8 milliard d'euros pour soutenir ses constructeurs automobiles, pour lesquels les exportations s'avèrent essentielles, après l'imposition de droits de douane supplémentaires de 25% sur les voitures importées aux Etats-Unis.





LE CANADA APPLIQUE LA RECIPROCITE



Le Canada, premier partenaire des Etats-Unis, a décidé d'appliquer dès mercredi des droits de douane de 25% sur les importations de certains véhicules américains, en réponse à une mesure similaire prise par les Etats-Unis.



Ottawa a déjà imposé, en représailles aux surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium de jusqu'à 25%, des droits de douane sur des biens de consommation américains d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens et sur des importations américaines d'acier et d'aluminium au Canada d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens.





LA MALAISIE VEUT UN FRONT COMMUN DE L'ASEAN



Le président chinois Xi Jinping effectuera une visite d'Etat de trois jours la semaine prochaine en Malaisie, qui assure la présidence tournante de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). La Malaisie, qui appelle à faire front commun, accueille jeudi une réunion des ministres de l'Économie et des finances d'Asie du Sud-Est et des gouverneurs des banques centrales.



Les dix pays membres de l'Asean, qui comptent les États-Unis comme principal marché d'exportation et figurent parmi les plus touchés par les surtaxes.