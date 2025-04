Intégration sous-régionale : Ouverture de la 13e AG du GFAO axée sur l’innovation dans la gestion routière

Alors que l’Afrique renforce ses dynamiques d’intégration économique et infrastructurelle, le Sénégal accueille cette semaine (du 7 au 10 avril 2025) la 13ème Assemblée Générale du Groupe Focal de l’Afrique de l’Ouest, sous l’égide de l’Association des Fonds d’Entretien Routier Africains. Placée sous le thème "L’innovation dans la gestion des Fonds d’Entretien Routier du GFAO : Vers des solutions durables", cette rencontre réunit onze pays de la sous-région autour d’un enjeu clé : pérenniser les infrastructures routières, socle de la connectivité régionale.



Présidant la cérémonie d’ouverture, le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a souligné l’importance stratégique des Fonds d’Entretien routier. "Votre présence massive ici témoigne de l’intérêt que vos États respectifs accordent au développement et à la coopération régionale et continentale", a-t-il déclaré. Le ministre a insisté sur l’engagement du Sénégal en faveur de l’intégration africaine.



« Le thème de l'assemblée, axé sur l’innovation dans la gestion des fonds d’entretien routier, illustre bien notre engagement à mener les réformes nécessaires pour garantir la pérennité des financements", a poursuivi Yankoba Diémé. Il a ainsi salué les progrès accomplis, avec un réseau routier national dont 60% est désormais en bon état, tout en reconnaissant les défis persistants. "Malgré l’augmentation des ressources, nous observons un ralentissement dans l’entretien, ce qui appelle une réponse politique forte", a-t-il admis.



Cette assemblée, qui se poursuivra jusqu’au 10 avril, doit permettre aux pays participants de partager leurs expériences et de renforcer leur coopération. "Si chaque Fonds d’Entretien Routier réussit dans son pays, le GFAO réussira au niveau ouest-africain, et l’AFERA au niveau continental", a conclu Yankoba Diémé, appelant à une intégration toujours plus poussée pour répondre aux besoins des populations et des acteurs économiques.