Bignona : une route meurtrière, un bus renversé, un mort et 27 blessés

Le sang a encore coulé sur les routes de la région sud. Hier, un grave accident s’est produit sur l’axe Bignona-Kafountine, précisément au niveau du village de Koutenghor, causant la mort d’un passager et faisant 27 blessés, rapporte L’Observateur dans son édition du jour.







Selon le journal, le drame s’est déroulé lorsqu’un bus de transport en commun, qui quittait Kafountine à destination de Diaobé, a subitement quitté la chaussée avant de se renverser. Si les causes exactes de l’accident n’ont pas encore été établies avec précision, les premiers éléments pointent du doigt l’état déplorable des routes, parsemées de nids-de-poule, véritables pièges à véhicules dans cette zone.







Les 27 blessés ont été acheminés en urgence vers le district sanitaire de Bignona, où ils ont été pris en charge par les équipes médicales. Heureusement, leur état n’inspirerait pas d’inquiétudes majeures et plusieurs d’entre eux ont déjà été libérés après soins.