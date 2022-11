Communiqué du conseil des ministres du 23 Novembre 2022 .

A l’entame de sa communication, le Président de la République a adressé, au nom de la Nation, ses encouragements aux Lions du Football, qui viennent d’entamer les phases finales de la Coupe du Monde de Football, qui se déroulent actuellement au Qatar.

Abordant les performa nces du système d’enseignement supérieur et de recherche, le C hef de l’Etat a magnifié les brillants résultats des candidats du Sénégal aux récents concours d’agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’ Enseignement Supérieur (CAMES). Ce qui confirme la qualité des enseignants et du personnel académique et de recherche de nos universités.

Le Président de la République a ainsi félicité le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, les nouveaux agrégés, ainsi que toute la communauté universitaire.

Le Chef de l’Etat a demandé, dans le même élan, au Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’ouverture, dans les meilleures conditions, de la nouvelle université publique Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio, dont il procédera à l’inauguration du Campus le 1 er décembre 2022 à l’occasion d’une cérémonie durant laquelle sera remis le Prix du CAMES pour la recherche.

Revenant sur la restructuration et la relance des activités de la Société nationale La Poste, le Président de la République a rappelé l’importance stratégique et le rôle fondamental de ce service public dans la vie économique et social du Sénégal.

A cet effet, le C hef de l’Etat a demandé au Premier Ministre et aux ministres en charge des Finances et des Postes et Télécommunications, de prendre toutes les mesures idoines, en relation avec toutes les parties prenantes, afin d’accélérer le processus de restructuration de la Société nationale La Poste et la relance durable des activités techniques, économiques et financières de l’entité .

Le Président de la République a, enfin, invité le Premier Ministre à finaliser le Plan de Transformation de la Société nationale La Poste avant fin décembre 2022.

Sur le climat social et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur les dossiers suivants :