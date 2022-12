Communiqué du conseil des ministres du 07 Décembre 2022 .

ressources humaines, matérielles et financières ; (ii) la labellisation des campus en termes d’architecture, de fonctionnalité, de sécurité, de cadre de vie et d’acces sibilité par les dessertes routières et les transports publics (bus et TER).



Le Chef de l’Etat demande, en outre, au Premier Ministre et au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation de prendre toutes les dispositions pour ass urer l’installation dans les meilleures conditions des étudiants et des enseignants dans les campus académique et social de l’UAM .

Enfin, le Président de la République a demandé au Ministre chargé de l’E nseignement supérieur de présenter en Conseil des Ministres, un rapport mensuel sur la situation académique et sociale dans les universités et établissements d’enseignement supérieurs publics.



Revenant sur la dynamique de décentralisation et de dialogue des territoires, le Chef de l’Etat a rappelé l’option irréversible de la participation effective des populations au développement national dans l’Unité de l’Etat et la consolidation de la République.

Le Président de la République a demandé au Gouvernement de consolider le dialogue permanent et constructif avec les collectivités territoriales, démembrements territoriaux de l’Etat.



Dans cet esprit, le C hef de l’Etat a invité, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre chargé des Collectivités territoriales à veiller, dans une dynamique de renforcement durable des politiques de déconcentration et de décentralisation, à une application rigoureuse du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et une prise en charge optimale des compétences transférées par l’Etat en relation avec les fonds publics alloués chaque année.



Le Président de la République a demandé au Ministre des Collectivités territoriales de procéder avec l’ensemble des partenaires impliqués, à l’évaluation du niveau de mobilisation et des impacts sectoriels des ressources budgétaires allouées aux Collectivités territoriales.



Le Chef de l’Etat a signalé, par ailleurs, la nécessité d’évaluer les compétences et l’action des départements, collectivités territoriales, près de d ix (10) ans après leur création.



Egalement, le Président de la République a indiqué l’urgence d’accentuer la formation des élus territoriaux et de professionnaliser les métiers dans les collectivités territoriales, avec le concours du Centre national de Fonction publique territoriale et de la formation.



Le Chef de l’Etat a rappelé au Ministre des Collectivités territoriales, l’impératif de stabiliser, dans chaque commune, la liste des quartiers officiels et de veiller, à l’image des chefs de villages, à la reconsidération des missions, à la valorisation des rôles, ainsi qu’à la réévaluation des indemnités des Délégués de quartiers en relation avec les maires.