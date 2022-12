Commune de Missirah : L’engagement du maire Amadou Ba salué par les populations et les acteurs politiques…

Les populations de la commune de Missarah, commune située dans la région de Tambacounda sur la route de Kédougou, ont salué l’engagement de leur maire Amadou Ba.

À l’occasion d’une cérémonie d’hommage rendu en son honneur, acteurs politiques et populations ont salué à sa juste valeur, l’engagement du maire Amadou Ba au service de sa communauté depuis son accession à la tête du Conseil municipal de la commune de Missarah. « C’est pour la première fois, que la commune de Missirah peut se targuer d'avoir un maire compétent, courageux, sérieux et qui a envie de changer le visage de la localité. Le maire Amadou Ba a réglé en quelques mois les problèmes d'état civil dont souffrait Gouloumbou depuis 20 ans », s’est félicité Yoro Ba, le chef de village de Gouloumbou.



Abondant dans le même sens, la première adjointe de la commune de Missirah salue les nombreuses réalisations du maire Amadou Ba dans les différents secteurs depuis son élection à la tête de la commune. « Je ne suis pas venu faire de la politique, je suis venu pour travailler. Cette phrase, le maire Amadou Ba n'a jamais cessé de nous la répéter et aujourd'hui, il joint l'acte à la parole car ce qu'il a pu réaliser en moins d'une année, l'équipe sortante n'a pu le faire en 5 ans. Donc, c’est une prouesse à magnifier. Sur le plan sanitaire et de l'éducation aussi, il a doublé les dotations. Plusieurs écoles de la commune ont été perfectionnées sans compter l'appui aux étudiants de la commune », se réjouit la première adjointe au maire de la commune de Missirah.



Me Sidiki Kaba : « Amadou Ba est un fédérateur »

Venu rehausser la cérémonie d’hommage en l’honneur du maire de Missirah, le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, par ailleurs le délégué régional de BBY à Tambacounda a, à son tour, salué l’engagement du maire Amadou Ba dans l’unité des acteurs politiques de la région orientale. « La présence de tous les maires montre que le maire de Missirah est un fédérateur. Ce qui me plaît beaucoup en lui, c'est qu'il est un travailleur acharné en plus d'être lucide et effacé », a laissé entendre Me Sidiki Kaba.





Cette cérémonie a vu la présence de tous les leaders politiques de la mouvance présidentielle du département de Tambacounda, notamment, le président du Conseil départemental, Mamadou Kassé. Qui n’a pas lui aussi manqué de magnifier la compétence, le professionnalisme et le dévouement du maire pour le département et pour son village Bidiancoto…