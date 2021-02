Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire : les intérimaires désignés après le rappel à Dieu de Mourchid Ahmed Iyane Thiam

Suite au rappel à Dieu de Mourchid Ahmed Iyane Thiam, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), informe qu'une période de transition sera observée pour la continuité des activités courantes, en attendant la tenue de l’Assemblée générale qui consacrera le renouvellement des instances et responsables conformément aux textes.

Le document parvenu à la Rédaction souligne que cette décision fait suite aux recommandations du défunt coordinateur national. Le communiqué tient aussi à préciser que les interlocuteurs habilités à procéder aux déclarations officielles, et à assurer le suivi de la lune tous les mois, sont Messieurs Moustapha Iyane Thiam, Bou Khalifa Kounta et Oumar Ngala Diène.



La dite Commission a profité de l'occasion pour adresser ses remerciements les plus sincères suite à l’hommage de grande envergure rendu à feu Mourchid Ahmed Iyane Thiam par les différents supports médiatiques.



Ainsi, ses collègues prient Allah le Tout Puissant, le Miséricordieux, d’exaucer toutes les prières formulées à son endroit...