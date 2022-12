Commande publique / Saër Niang aux femmes entrepreneures : « L’ARMP vous apportera son expertise totale ! »

À l’occasion de la remise de parchemins à 580 femmes entrepreneures sur la commande publique, le directeur de l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a décidé d’accompagner les femmes. Saër Niang satisfait et sensible à la détermination des femmes d’accéder à la commande publique, a pris l’engagement de les accompagner. « Elles ont envie d’intégrer la commande publique. L’ARMP apportera toujours son expertise au service des femmes sur la commande publique », fait-il savoir.



Le directeur de l’ARMP s’exprimait à l’occasion d’un atelier de capitalisation des femmes entrepreneures au nombre de 580 qui ont reçu leurs parchemins. Le programme est intitulé « Lier les besoins en matière de commande publique avec les PME gérées par les femmes au Sénégal ».



Toutefois, M. Niang de conforter les femmes en ses termes. « L’ARMP jouera son second rôle, celui d’intercéder auprès des autorités pour qu’un quota dans les marchés publics soit réservé à la catégorie femmes entrepreneures. Nous sommes persuadés qu’aucune attente ne sera déçue par les femmes entrepreneures », dit-il.



Ainsi, il ajoute que « l’ONU-FEMMES a eu la vision pour accompagner les femmes et l’ARMP a saisi cette occasion pour mettre en place un programme ambitieux qui a permis la capacitation de 580 femmes entrepreneures », conclut le DG de l’ARMP.