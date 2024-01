Coïncidence Appel et finale CAN 2024 : La communauté Layène écarte tout chevauchement

La communauté Layène est bien consciente de la coïncidence de l’Appel de Limamou Lahi d’avec la finale de la coupe d’Afrique des Nations et la campagne électorale.

En point de presse ce lundi 22 janvier 2024, Daouda Mbaye, vice-président du groupement central de l'Appel, a fait savoir que toutes les mesures sont prises pour qu’il n’y ait pas de perturbation. La cérémonie officielle ayant coïncidé avec la finale, il rassure : « Nous avons pris toutes les mesures nécessaires. Sur le point pratique, nous avons pris langue avec le commandement territorial pour qu’il n’y ait pas de perturbation dans les trois villages religieux », fait-il savoir.

Et pour la finale de la Can prévue le 11 février, dit-il, nous avons échangé avec le marabout Seydina Issa laye sur la question. La finale est programmée à 20h, nous avons ménagé pour démarrer la cérémonie officielle à 16h et prendra fin à 17h. Donc, il n’y aura pas de chevauchement, précise-t-il.