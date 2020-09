Classement FIFA : Après six mois d’arrêt, le Sénégal reste numéro 1 en Afrique.

Après six mois d’arrêt, à cause de la covid-19, les compétitions internationales reprennent peu à peu à l’image de la Ligue des Nations. C’est dans ce sens que la FIFA a publié ce jeudi, le classement des sélections nationales (masculines et féminines) du mois de septembre.



Au niveau mondial le top quatre n’a pas évolué, la Belgique mène toujours la danse, suivie de la France et du Brésil et de l’Angleterre. Le Portugal fait une belle entrée dans le top 5 alors que sur le continent Africain, le Sénégal trône encore à la première place.



Si le dernier match disputé par les « Lions » du Sénégal remonte au mois de novembre 2019, contre le Congo Brazzaville battu (2-0) dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les « Lions » ont tout de même réussi à conserver leur première avec toujours 1555 points. La double confrontation amicale du Sénégal le 9 et le 13 octobre prochain, contre respectivement le Maroc et la Mauritanie (100 eme en Afrique) pourrait permettre aux « Lions » de conforter leur classement en cas de succès.



La Tunisie qui a glané un petit point entre temps reste deuxième en totalisant 1506 points juste devant le Nigeria 1493 points. Le champion d’Afrique en titre, l’Algérie (1482) pointe à la 4 eme talonné par le Maroc 5 eme (1456.)