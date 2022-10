Clasico : Benzema et le Real Madrid corrigent le Barça (3-1) !

Le Real s’est imposé 3-1 contre le FC Barcelone de Xavi, dans le Clásico de la Liga. Les merengues ultra dominateurs sous la houlette de Karim Benzema, Federico Valverde et Rodrygo, tous buteurs, ont donné une leçon de réalisme aux catalans.



Le Real a su montrer sa supériorité tout au long de la partie là où le Barça a clairement manqué d'inventivité et de création dans le jeu.



Après une phase de poule de Ligue des champions complètement ratée, le Barça va devoir se battre pour aller reconquérir le titre en Liga.



Un championnat que domine le Real Madrid avec 25 points, 8 victoires et un seul match nul concédé. Le Barça reste deuxième à trois unités du leader…