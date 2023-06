Cité Keur Gorgui : Les leaders de Yewwi Askan Wi éconduits à coups de grenades lacrymogènes

Comme annoncé il y’a quelques jours, les leaders de la coalition Yewwi Askan wi se sont déplacés à la cité Keur Gorgui pour rendre visite à Ousmane Sonko. Mais les forces de défense et de sécurité sur les lieux soutiennent avoir reçu des instructions pour ne pas les laisser franchir le blocus.



Après avoir insisté en voulant trouver une autre issue pour atteindre le domicile de Ousmane Sonko, les leaders de Yewwi ont été finalement dispersés à coups de grenades lacrymogènes vers l’école BEM de l’autre sens à la cité Keur Gorgui.



Moustapha Guirassy, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dieye, Maïmouna Bousso et Cheikh Tidiane Youm, Dr Cheikh Dieng pour ne citer que ceux-là, ont été éconduits après les coups de grenades lacrymogènes. Le président du parti PRP s’est indigné de cet acte sur des camarades politiques du leader de Pastef qui tenaient juste à venir lui rendre visite.



« Comme d’habitude, ils nous ont gazé pour nous empêcher de rendre visite au président Ousmane SONKO membre de YEWWI ASKAN WI. C’est très déplorable pour notre pays jadis connu et respecté pour sa démocratie et les Libertés ,aujourd’hui, piétinées, par le Régime de Macky Sall » a déclaré Déthié Fall.