Cheikh Tidiane Gadio sur le report : « Désormais, on ne doit plus parler de candidats spoliés, mais de candidats tout court... »

Prenant part, cet après midi, à l’appel du rassemblement du Pds sur le report de la présidentielle, Cheikh Tidiane Gadio a magnifié la décision du Chef de l’État, Macky Sall, qui a abrogé le décret présidentiel convoquant le corps électoral. Selon lui, c’est une décision qui permettra de corriger une injustice envers les candidats spoliés.

« Désormais, on ne doit plus parler de candidats spoliés, mais de candidats tout court. L’injustice a été corrigée », a déclaré Cheikh Tidiane Gadio qui a appelé les libéraux à faire bloc pour que le prochain chef de l’État soit de la famille de Me Abdoulaye Wade. Il les a aussi invités à s’organiser pour poursuivre le combat tendant à restaurer l’injustice envers les ex candidats spoliés.

« Il est trop tôt pour fêter une victoire. Prenons les devants dans la réflexion en tenant des séminaires », a-t-il ajouté.

Au delà de Cheikh Tidiane Gadio, d’autres candidats spoliés, notamment Me El H. Diouf, Cheikh Abdou Bara Doly Mbacké, Mamadou Diop Decroix et autres ont eux aussi pris part au rassemblement du Pds.