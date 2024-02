Cheikh Tidiane Diéye sur le dialogue : « C’est juste du théâtre qu’on pouvait tenir au Grand Théâtre »

A la sortie du Conseil Constitutionnel, les 16 candidats réfractaires du dialogue ont fait face à la presse pour revenir sur le contenu des recours déposés. Cheikh Tidiane Dièye compare le dialogue appelé par le président de la République à du théâtre et du folklore.





« Il pouvait tenir ce folklore et cette pièce de théâtre qui se tient à Diamniadio au Grand Théâtre de Dakar. Ce qui en sortirait comme décision ne peut en rien être plus légitime que la décision du conseil constitutionnel », attaque l’opposant accompagné des 16 candidats qui ont boycotté le dialogue.





Toutefois, il dit être concentré sur le dialogue avec le peuple. Ce lundi et mardi, nous allons ensemble avec toutes les forces vives de la nation pour un dialogue sincère et démocratique…