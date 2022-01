Cheikh Kanté aux populations de Fatick : « J’offre mon salaire de président du Conseil départemental aux jeunes et femmes du département »

Le nouveau président du Conseil départemental de Fatick, le Dr Cheikh Kanté, ne compte pas bénéficier des retombées de son salaire à la tête du Conseil départemental. Car il a décidé tout bonnement de distribuer ce salaire aux jeunes et femmes du département pour matérialiser sa volonté affirmée d’accompagner l’autonomisation des jeunes et femmes de la région.



« Je voudrais vous assurer que je n’ai pas peur de mon parcours et de là où nous devons aller. Que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Mon seul objectif et ma seule ambition c’est la satisfaction des besoins, ou des attentes du chef de l’État Macky Sall pour les populations sénégalaises. C’est pourquoi j’ai décidé d’octroyer mon salaire de président de Conseil départemental aux jeunes et femmes de Fatick. Cela pour matérialiser ma volonté d’assurer l’autonomisation des femmes et des jeunes. Pour cela, nous ne comptons pas aussi nous arrêter là. Nous allons poursuivre les efforts afin que d’ici 2027, Fatick soit le département ou la région la plus émergente du pays », a souligné le nouveau président du Conseil départemental de Fatick, à l’occasion d’une conférence de presse publique qu’il animait avec les différents maires élus de la région…