Chavirement d’une pirogue à l’Ilot Sarpan : Le président Macky Sall et les membres du Gouvernement sur place...

Une pirogue qui transportait des jeunes en excursion à l’Ilot Sarpan ont chaviré ce lundi entre 17 heures et 18 heures.

Des passagers sénégalais et d’autres nationalités sont coincés à l’Ilot pendant qu’il y a 4 corps sans vie et des personnes portées disparues.

Sur place, nous avons noté la présence du président de la République Macky Sall, le ministre des Forces Armées Me Sidiki Kaba qui a aussi un proche parmi les victimes, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de la Pêche Aminata Mbengue Ndiaye, le médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé.

Pour l’heure, les autorités ont pris en main cette affaire en envoyant une équipe de sauveteurs composée d’un psychologue, des sapeurs-pompiers, et des maîtres nageurs.

Des draps et des couettes ont été envoyés qu’en les lieux pour le suivi des victimes mais aussi pour la recherche des personnes portées disparues.

Les victimes vont passer la nuit sur place en attendant leur évacuation prévue demain à 8 heures du matin.

Nous y reviendrons...