Chaos au Stade de France: la France pas prête pour de grands événements, déplorent Le Pen et Mélenchon

"Sentiment d'humiliation", "échec complet de la stratégie policière": Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont tous deux estimé dimanche que la France n'était pas "capable" d'organiser de grandes manifestations, après les scènes de chaos qui ont émaillé la finale de la Ligue des champions au Stade de France.



Interrogé au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, la dirigeante du Rassemblement national a fait part d'un "sentiment d'humiliation parce que nous sommes regardés par le monde entier et l'intégralité des capitales qui ont vu cela ont constaté que la France n'était plus dans la capacité d'organiser de grandes manifestations sans que celles-ci dégénèrent".



"C'est la confirmation que notre Etat s'effondre sous nos pieds. La réalité c'est cela. C'est qu'on ne sait plus organiser une grande manifestation alors même qu'il y a les Jeux olympiques dans 18 mois, ce qui est extrêmement inquiétant", a ajouté la finaliste de la présidentielle, en dénonçant "l'incompétence" du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du préfet de police de Paris Didier Lallement.



Même constat chez le dirigeant de La France insoumise: "L'image est lamentable, elle est inquiétante parce qu’on voit clairement qu'on n'est pas préparés pour des événements du type Jeux Olympiques, a lancé Jean-Luc Mélenchon sur BFMTV.



"C'est un échec complet de la stratégie policière", a-t-il soutenu. "Il doit y avoir une réflexion de fond pour remettre la police française dans un dispositif qui la rende efficace" car "le rôle de la police, c'est d'empêcher que ça tourne mal, or là, au contraire, ils ont aggravé les choses", a affirmé M. Mélenchon.



Le match au sommet du foot européen, qui a vu la victoire du Real Madrid face à Liverpool (1-0), a démarré avec un retard de plus de 30 minutes à cause de scènes de chaos à l'extérieur du stade, dues à l'afflux de dizaines de milliers de supporters et aux tentatives d'intrusion.



Les deux responsables politiques divergent sur l'origine des dérapages, Mme Le Pen estimant que le département de la Seine-Saint-Denis, où se trouve le Stade de France, était "hors de contrôle".



Cela a dégénéré "en partie par une désorganisation dont il faudra que les organisateurs s'expliquent, et puis en partie par une délinquance traditionnelle" qui fait "qu'à chaque événement celui-ci se transforme en émeute, en tentative de pillage".



Jean-Luc Mélenchon a raillé du côté de l'extrême droite "l'habituel refrain raciste".



"Le problème d'hier soir, c'est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre", a-t-il insisté.