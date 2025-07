Chantage à la sextape et harcèlement sexuel : six individus interpellés à Thiaroye

Un scandale mêlant intimité violée, harcèlement et menaces secoue le quartier de Thiaroye, où six individus ont été interpellés le 11 juillet 2025 par les éléments du Commissariat d’arrondissement.





Une vidéo intime détournée et partagée



Tout part d’une plainte déposée par une jeune femme affirmant que son ex-compagnon avait enregistré à son insu une vidéo à caractère sexuel durant leur relation. Cette vidéo aurait ensuite été diffusée parmi les amis de l’individu, devenant ainsi un outil de chantage.





Tentatives d’extorsion sexuelle



Selon la victime, l’un des mis en cause l’aurait menacée le 10 juillet de publier la sextape si elle ne consentait pas à avoir des relations sexuelles avec lui. Un autre aurait tenté une « négociation » fallacieuse, l’invitant à un rendez-vous dans le même but.





Saisies et garde à vue



Les enquêteurs ont saisi plusieurs téléphones contenant la vidéo ainsi que des preuves d’échanges de messages et appels menaçants. Les six mis en cause sont actuellement placés en garde à vue pour :

• Collecte et diffusion illicite d’images à caractère obscène

• Harcèlement sexuel

• Menace et tentative de chantage