Championnat du Portugal : Alioune Ndour, un joueur prometteur à suivre en Primeira Liga.

L'entraîneur Armando Gonçalves, connu sous le nom de Petit, compte sur lui, comme on a pu le voir sur les premiers mois de la saison. Titulaire, l'attaquant sénégalais pourrait tirer son épingle à l'avant-poste du club portugais de Lisbonne, surtout si celui-ci joue sur tous les tableaux.



Un jeune plus ou moins connu qui devrait faire parler de lui. En tout cas, l'intéressé s'est déjà distingué sur le front de l'attaque de Belenenses SAD, avec en prime, trois buts à son compteur, en quatre apparitions. Il s'est également montré pendant les matches de préparation avec son club.



Les systèmes avec un ou deux avant-centres pourraient parfaitement convenir à cet attaquant de pointe sénégalais de 20 ans qui adore se projeter. L'équipe nationale, c'est un rêve pour lui.



Polyvalent et technique, cette pépite sénégalaise issue de Rhino Challenge Football Center de Dakar devra confirmer les grands espoirs entrevus en 2020-2021. Il est passé par le MFK Vyskov en République Tchèque et au Loundoun United des Etats-Unis avant d’arriver au Belenenses SAD en octobre 2020...