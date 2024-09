Chambre de Commerce du Sénégal : Tiraillements internes et débat sur la légitimité du bureau

La Chambre de Commerce du Sénégal est actuellement en proie à de graves tensions claniques qui nuisent à son fonctionnement. Les récentes déclarations de Birane Yaya Wane, représentant de la coalition And Défar Chambre de Commerce, ont exacerbé cette situation. Mr Wane a critiqué le bureau actuel, le qualifiant d'illégitime, et a exigé sa dissolution ainsi qu'un audit complet de la Chambre, soulignant une gestion problématique et opaque.

En réponse à ces accusations, d'autres membres de la Chambre ont tenté de clarifier la situation. Ils affirment se positionner de manière neutre et contestent les affirmations de Birane, soulignant que ses critiques ne reflètent pas toute la complexité de la situation actuelle. Leur objectif est de modérer les tensions et de défendre la légitimité de la gestion en place.

Il est également envisagé que Birane Wane prépare de nouvelles actions pour renforcer ses critiques contre le bureau actuel. Bien que les détails ne soient pas confirmés, il semble qu'il se prépare à intensifier son intervention pour faire valoir ses arguments et préciser ses accusations.