Cession de drogue : Fallou et Babacar détenaient des comprimés qu'ils écoulaient dans les boîtes de nuit.

Pour revenir sur les faits, l'un des prévenus Fallou Sow, footballeur de son état, a été appréhendé dans une boîte de nuit qui se trouve à Fann, dénommée Trafic, alors qu'il détenait par devers lui des comprimés que lui avait remis un nommé Babacar Gnirou. Ce dernier lui a fait savoir que c'est un remède pour la virilité.



Dans sa déclaration, il affirme que c'est un policier qui l'a appelé par son nom et a fouillé son sac. "C'est là qu'il a trouvé les comprimés. Je lui ai dit que c'est Babacar qui me les a remis. Je n'ai jamais utilisé ce comprimé et j'ignorais que c'était de la drogue", a-t-il laissé entendre. Par contre, à l’enquête, il avait dit que le comprimé était très prisé dans les boîtes. "Un comprimé coûte 5 mille francs", a-t-il dit. Ce que Babacar a confirmé à la barre.



Quant à Babacar Gnirou, âgé de 18 ans, il avance que c’est un de ses amis qui vient de la Gambie qui le lui a offert. "Il m’a dit que les gens qui vont en boîte l’utilisent. Comme moi, je ne fréquente pas les boîtes de nuit, j’ai pensé à Fallou car lui, c'est un habitué de ce genre de milieu", souligne-t-il.



Il ajoute que son ami gambien a fait un séjour de deux jours et il lui avait remis 15 comprimés. Prenant la parole, le représentant du ministère public a requis une application de la loi. À cet effet, les avocats de la défense demandent la clémence de la justice.



Finalement, le juge après en avoir délibéré conformément à la loi, l'a condamné à 15 jours ferme.