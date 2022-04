Cérémonie de récital de Coran / 10e édition : la COSYDEP perpétue la tradition.

Instituée depuis 2013, la cérémonie de récital de Coran de la Cosydep, qui a lieu le dernier vendredi de chaque mois de Ramadan, a connu sa 10ème édition, le vendredi 29 avril 2022. Cet événement s’est tenu régulièrement, à l’exception du Ramadan 2020 lors duquel, la Covid-19 sévissait fortement.



Dans sa signification première, la cérémonie de récital de Coran, est un moment choisi par la Cosydep pour formuler des prières : d’abord pour un Sénégal uni, paisible et prospère ; ensuite pour un système éducatif stable, inclusif et performant ; enfin pour une Cosydep engagée qui assure la continuité de ses programmes toujours orientés vers plus de pertinence et d’efficacité.



Dans sa seconde signification, la cérémonie de récital de Coran constitue un moment solennel pour nourrir une pensée pieuse à l’endroit de ses membres et de ses illustres partenaires disparus. Elle se donne comme une occasion de réunir ses membres, sous un signe autre que celui classique et professionnel. Il s’agit d’une opportunité de faire vivre la Coalition, à travers des rencontres avec des spécialistes de la religion, pour renforcer la cohésion et la solidarité, par le biais de la foi raffermie.



Dans son déroulement, la cérémonie alterne des moments de dévotion pure et d’échanges sur des thématiques d’actualité. Il s’agit, au cours de ces précieux instants, d’explorer les relations profondes entre religion et éducation. Cette réflexion permet d’enrichir les programmes éducatifs et de repositionner la Coalition dans l’espace du développement économique, social et culturel de la Nation.



L’édition 2022 a été animée par deux éminents Imams : Maodo Faye sur « Analyse des formes, limites et forces des lieux d’apprentissage (Daara, École classique, Atelier de formation) » et Ahmad Kanté sur « Modalités de prise en charge des cibles vulnérables dans l’Islam (Filles, Orphelins, Personnes Handicapées, Enfants de famille pauvre). »



Les membres et partenaires de la Cosydep prient, dans l’unité et la ferveur, pour que le bon Dieu accepte leur dévotion, leur accorde une longue vie pleine de santé et les moyens de perpétuer cette tradition au bénéfice de l’humanité...