Cérémonie de décoration : Le ministère de la santé honore ses agents.

Comme à l'accoutumée, le ministère de la santé et de l'action sociale a consacré la cérémonie de décoration des agents dudit ministère les plus méritants.



Pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui a présidé la cérémonie, à travers cette activité, "la nation honore ses fils les plus méritants et valeureux. Et il est important de le faire parce ce sont des exemples qu'il faut offrir aux générations futures".



Du côté des récipiendaires, la joie et la fierté restent le sentiment le mieux partagé, pour de loyaux services rendus à la nation sénégalaise et qui leur ont valu ces distinctions...