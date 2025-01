Centrafrique: tensions autour de la nomination de Rigobert Song comme sélectionneur

La Fédération centrafricaine de football a dénoncé mardi la décision "unilatérale" du ministre des Sports, qui a nommé lundi le Camerounais Rigobert Song sélectionneur de l'équipe de Centrafrique.



"La Fédération centrafricaine de football a appris avec consternation et surprise par le biais des réseaux sociaux l'arrêté (...) portant nomination des sélectionneurs de l'équipe nationale A", s'indigne dans un communiqué l'organisation qui assure ne pas avoir été "associé ni consulté à la prise de cette décision".



La FCF rappelle que les nominations des membres de l'encadrement sont "des droits et compétences réservés uniquement aux comités exécutif des fédérations".



L'ancien sélectionneur des "Lions Indomptables" du Cameroun Rigobert Song, 48 ans, a été nommé "sélectionneur manager" de l'équipe de Centrafrique lundi par un arrêté signé par le ministre des Sports Rodolphe Héritier Bonheur Doneng Wazoumon.



Il succède à Raoul Savoy, limogé en octobre et dont l'intérim était assuré depuis par Eloge Enza Yamissi, ancien capitaine des Fauves.



Sélectionneur du Cameroun depuis début 2022, son contrat n'avait pas été renouvelé après une décevante Coupe d'Afrique des nations (CAN) en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, où les Lions indomptables avaient été éliminés dès les huitièmes de finale par le Nigeria.