Célébration du Gamou : Mamadou Mamour Diallo en intense communion spirituelle avec la Oumma religieuse de Louga.

La célébration du Gamou de cette année 2021, a été pour Mamadou Mamour Diallo, l’occasion d’exprimer à la communauté religieuse de Louga, et à travers elle, à tous les citoyens de cette ville, toute la considération qu’il voue à leur endroit. En ces circonstances, qui appellent à la solidarité et à la communion, le Président du Mouvement Dolly Macky, n’a pas failli à ses missions, contrairement au Maire Moustapha Diop, qui après sa récente évaporation lors de la visite du chef de l’état Son Excellence Macky Sall à Louga, a une nouvelle fois brillé par son absence de communion et de considération auprès des familles religieuses de Louga.

Non content d’avoir aidé ces familles à organiser cette nuit sainte faite de prières et de dévotion, Mamadou Mamour Diallo a tenu à marquer par sa présence cet important moment consacré au Prophète Mohamet, PSL, en rendant visite personnellement, de 14 heures à 2 heures du matin, aux représentants de ces familles, témoignant par ces gestes l’attachement qu’il porte, comme un digne enfant des dahras, au rôle capital tenu par les guides religieux dans la cohésion nationale du Sénégal. Les personnalités politiques qui ont de la considération pour Louga, ont tenu leur rôle et leur rang. C’est ainsi que lors de ses visites auprès des familles religieuses, le Président Mamour Diallo a retrouvé chez Sérigne Cheikh Aliou Mbacké de Darou Khoudoss son grand frère, ami et soutien de taille, Mr le Maire Maniang Faye pour qui, Mamour a fait des témoignages émouvants à l’intention de cet ancien Maire qui a une respectabilité certaine vis-à-vis de la population lougatoise, qui le garde toujours dans son cœur. Ce dernier affirme que MamourDiallo l'a séduit par le respect et la considération qu'il lui a toujours voués, avant de lui souhaiter de venir l'année prochaine chez son parent et mara Sérigne Cheikh Aliou Mbacké avec d'autres titres plus élevés comme celui d'un Maire. Un message fort et plein de sens.

N’écoutant que sa foi et ne considérant que le respect qu’il doit à des citoyens croyants, Mamadou Mamour Diallo a entrepris avec dévotion un respectueux marathon religieux en visitant les familles de Keur Serigne Abass, de Sérigne Saer Mbaye, de Sérigne Abdou Razakh Gueye, comme de Sérigne Bassirou Touré.

Que ce soit chez Serigne Khadim Mbacké, ou chez Sérigne Ahma, comme chez Sérigne Mouhamadan Mbacké ou chez Sérigne Mbacké Sokhna Lo, Mamadou Mamour Diallo a tenu à communier avec les lougatois pour la célébration de ce Gamou.

Il a aussi rendu visite à la famille de Sérigne Fallou Mbacké, sans oublier d’aller partager des prières avec les fidèles de Keur Alioune Mbacké chez le responsable Modou Sall, sans oublier d’aller faire acte de dévotion chez les fidèles de Chérif Hassana Aïdara.

A travers cette nuit de prières et de communion, Mamadou Mamour Diallo a su prouver aux lougatois, que se mettre à leur service avait aussi cette dimension religieuse d’empathie, de respect et de considération à leur égard.

Se montrer présent dans ces moments-là, a un certain sens. Que le Maire sortant, lui, ait été aux abonnés absents, a, par contre, un sens certain : celui d’un profond irrespect pour les lougatois et leurs croyances religieuses. Dieu reconnaîtra les siens.