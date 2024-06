Cayar / Implantation des Usines de farine de poisson : Les acteurs de la pêche plus que jamais déterminés à combattre "le diable".

Les contestataires de l’implantation des Usines de Farine et d’Huile de Poisson (UFHP) au Sénégal poursuivent leur série d'actions revendicatives pour empêcher ces installations nuisibles à la pêche. Ces investissements sont nuisibles pour le secteur de la pêche, disent-ils, car ils entraînent des problèmes de pollution de l’environnement et la dégradation du cadre de vie des populations, mettant ainsi en péril des milliers d'emplois et la sécurité alimentaire de millions de personnes en Afrique, particulièrement au Sénégal.



Face à cette situation alarmante du secteur halieutique, la coalition nationale contre l'implantation des usines de farine et d'huile de poisson et le collectif "Taxawu Cayar" ont soumis un mémorandum ce jeudi au ministre responsable de la pêche afin de mettre fin à ce danger qui menace toute une nation.



Ces acteurs de la pêche artisanale demandent aux autorités sénégalaises, d'appliquer les recommandations issues des concertations sur la problématique des usines de farine et d’huile de poisson tenues le 23 Octobre 2019 et de geler toute nouvelle implantation d’usine de farine et d’huile de poisson au Sénégal. Le collectif sollicite également la fermeture de toutes les usines ouvertes après ces concertations (usine de Cayar et usine de Sandiara). Ainsi que la fermeture de toutes les usines de Farine et d’Huile de Poisson qui utilisent le poisson frais propre à la consommation humaine;



Il a été aussi réclamé dans leur mémorandum la protection des métiers des femmes transformatrices en signant le décret de reconnaissance des métiers de la transformation artisanale des produits halieutiques. Ces contestataires ont aussi, sollicité auprès des autorités, l'évaluation de l'impact des usines de FHP en activité et l'interdiction de leur accès au poisson frais entier destiné à la consommation humaine et à la transformation artisanale.



Toujours dans ce paquet de doléances, la coalition nationale contre l'implantation des usines de farine et d'huile de poisson et le collectif "Taxawu Cayar" ont demandé au nouveau régime d'adapter la capacité des usines de Farine et d’Huile de Poisson à la production de déchets et de rebuts de poisson. Et aussi, de prendre des mesures de gestion durable des ressources halieutiques régionales, en particulier pour l’exploitation des stocks partagés tels que les petits pélagiques, pour le bénéfice des communautés de pêche, des populations du Sénégal et de la sous région.



Ces acteurs de la pêche artisanale sénégalaise, implorent également le chef de l'État et son gouvernement pour l'appui des projets de valorisation des produits transformés afin de faciliter leur introduction dans le marché international et de moderniser les aires de transformation artisanale avec des équipements et des systèmes de fabrication adaptés. Il a été aussi demandé aux autorités, de lutter contre toute forme de pêche Illicite Non réglementée et Non déclarée (INN).