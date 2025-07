Can féminine 2025 au Maroc / Victoire des lionnes face aux Congolaises sur le score de 4 buts à 0

Les lionnes du football viennent d’enregistrer leur première victoire après avoir fait une époustouflante première mi-temps face aux Congolaises en dominant sur le score de 04 buts à 0. Le Sénégal et la République démocratique du Congo s’affrontaient dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2025 (CAN féminine), qui se déroule au Maroc du 5 au 26 juillet.



Ce match marquait, l’entrée en lice des Lionnes de la Teranga dans le groupe A aux côtés du Maroc et de la Zambie.



La rencontre Sénégal–RDC s’est jouée à Mohammedia, et a constitué un test important pour les Sénégalaises, qui visent à dépasser les quarts de finale atteints lors de la précédente édition.