Campagne de commercialisation de l’arachide à Kolda / Modou Diagne Fada (DG Sonacos) rassure les producteurs : « Nous nous sommes préparés pour l’achat… Il n’y a pas de bons impayés… » 

« Nous nous sommes préparés pour l’achat des graines au Fouladou. Et ceci est une instruction du président de la République. Il n’y a pas de bons impayés et il ne peut y en avoir. Depuis mon avènement à la tête de la Sonacos (3 ans) les financements viennent avant le démarrage de la campagne de commercialisation »



Telles sont les assurances du Dg de la Sonacos en tournée à Kolda ce mercredi 22 décembre 2021, au nouveau site de la société.



En ce sens, il précise : « avec nos partenaires, nous avons accéléré la cadence des décaissements. D’abord, nous avions démarré avec un reliquat de 6,5 milliards FCFA. Après épuisement du reliquat, nous avons obtenu un deuxième décaissement de 2 milliards FCFA à partir de la nouvelle convention. Ensuite, nous avons reçu un autre décaissement de 6,5 milliards FCFA. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, nous sommes en mesure d’apurer les factures en instance et de nous projeter plus confortablement dans la campagne en étant sûr de pouvoir payer dès la pesée. »



Parlant du prix de l’arachide, il soutient : « dans nos points de collecte, la Sonacos fait du « tég tégui » avec un prix rémunérateur. Le prix plancher officiel pour le kg d’arachide est de 250 f. Mais nous, dans nos points de collecte nous payons 260 FCFA/Kg pour encourager les producteurs. Tout ceci est pour que les producteurs soient les principaux bénéficiaires de la filière. Et nous pensons que cette politique doit être encouragée et soutenue. C’est la raison pour laquelle nous demandons aux opérateurs et autres acteurs de la filière de ne jamais proposer des prix inférieurs au prix plancher… »



Le nouveau site comprend deux grands magasins, un de dix mille tonnes et un autre de 15 mille tonnes, un pont-bascule neuf déjà vu par les services du ministère du commerce, un forage en cours pour l’eau. La Sonacos va y installer une ligneuse (grosse machine de décorticage de graines et un chapiteau qui va recueillir les graines décortiquées. Et une autre partie des graines de Kolda pourrait être acheminée à Ziguinchor pour trituration, selon les autorités de la société.



Avec trois ans d’existence dans la région de Kolda, la Sonacos en relation avec les autorités administratives et locales, a obtenu 5 hectares pour y faire ses installations. Et avec son propre site, la Sonacos va accueillir ses graines d’arachide puisqu’elle avait emprunté des sites ses deux premières années.



C’est dans cette lancée, précise le Dg de la société « comme la campagne arachidière démarre souvent à Kolda au mois de janvier. C’est pourquoi, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour démarrer la réception dès la semaine prochaine... »