Cameroun: imbroglio autour de la démission du sélectionneur Marc Brys

Le ministre des Sports camerounais a démenti mercredi l'information selon laquelle le sélectionneur du onze national Marc Brys aurait quitté ses fonctions, alors que la fédération camerounaise de football (Fécafoot) avait annoncé sa démission le même jour dans un communiqué.



Le ministère "tient à rassurer l'opinion sur le fait que Marc Brys n'a pas démissionné", assure le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi, dans un communiqué diffusé mercredi en fin de journée.



Plus tôt, la Fécafoot avait indiqué dans un communiqué avoir reçu par voie de lettre recommandée datée du 21 juillet, "la démission de l'entraineur-sélectionneur des lions indomptables adressée au ministre des Sports et de l'éducation physique".



"La fédération camerounaise de football prend acte de la rupture unilatérale de cette relation contractuelle", poursuivait le communiqué qui assure que la Fécafoot a "saisi les autorités publiques compétentes".



Alors qu'une lettre de démission supposée de Marc Brys a circulé sur les réseaux sociaux mercredi, un démenti attribué au même auteur a été relayé sur les plateformes en fin de journée.



Contacté Marc Brys n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.



Depuis son recrutement en avril 2024, plusieurs conflits ont opposé le technicien belge et la fédération.



Il avait notamment été filmé en pleine invective publique avec un représentant du ministre des sports et l'ancienne gloire du football camerounais Samuel Eto'o, désormais président de la Fécafoot.



Une équipe d'encadrement concurrente avait alors été désignée en mai 2024 par Samuel Eto'o et dirigée par le Camerounais Martin Ndtoungou Mpilé.



Le conflit s'était calmé début octobre 2024, le ministère et la fédération s'étant mis d'accord pour garder Brys à la tête de l'équipe et lui adjoindre des techniciens locaux choisis par la fédération.