COMBAT CONTRE GRIS BORDEAUX : Baye Ndiaye revient dans les détails sur la victoire de Balla Gaye II

Ami et très proche de Balla Gaye II, Baye Ndiaye a reçu l'équipe de Dakaractu chez lui pour parler de l'événement qui s'est déroulé ce week-end au Stade Léopold Sédar. Le combat de lutte qui opposait Balla Gaye II à Gris Bordeaux a vu la victoire du fils de Double Less sur le poulain de Mbaye Guèye de Fass.

Baye Ndiaye revient, dans cet entretien, sur la préparation mystique et physique de son lutteur Balla Gaye II, mais aussi sur l'organisation du combat.

ENTRETIEN...