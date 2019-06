CMU/Rufisque : Signature de convention entre l’Union départementale des mutuelles de santé et l’Alliance du Secteur Privé de la santé (ASPS).

Ce vendredi 07 Juin 2019 s’est tenue dans la salle des fêtes de Rufisque, une cérémonie de signature de convention entre l’Union départementale des mutuelles de santé et l’Alliance du Secteur Privé de la santé (ASPS). À l’image des départements de Kaolack et de Thiès, l’élargissement de l’offre de soins au secteur privé pour les bénéficiaires des mutuelles de santé est une réalité à Rufisque. Appuyé par l’USAID à travers SHOPS+,l’État du Sénégal veut impliquer davantage le secteur privé dans la mise en oeuvre de la politique de Couverture Maladie Universelle afin d’augmenter l’offre de soins disponible pour les bénéficiaires du programme. Dans le département de Rufisque, des activités d’échanges et de négociations sur la tarification en vue de la signature des conventions entre les mutuelles de santé communautaire et les structures privées de santé (cliniques, cabinets médicaux, cabinets dentaires, cabinets paramédicaux), ont été organisées. Au terme des négociations les mutuelles de santé communautaire ont procédé à une sélection des structures privées avec lesquelles elles vont signer des conventions. Par la suite, chaque mutuelle de santé a rencontré les prestataires privés qu’elle a retenus pour échanger sur le contenu de la convention avant signature. C’est ainsi que deux types de conventions ont été signées ce jour : une convention cadre entre la représentation de l’ASPS au niveau département et l’Union départementale des mutuelles de santé pour les besoins de supervision, de veille, d’encadrement, de suivi-évaluation et de gestion des conflits et des conventions spécifiques de toutes les mutuelles de santé et de l’Union département avec les prestataires privés retenus...