CM 2018 : VERS LA PUBLICATION D’UNE PRÉ-LISTE DE 30 À 35 À LA MI-MAI (MÉDIA)

"En février, une réunion se tiendra à Sotchi (Russie) pour trancher toutes ces questions", ainsi que les horaires des rencontres et la date de publication des listes des joueurs sélectionnés, selon le même journal.



La Fifa et le comité d’organisation de la Coupe du monde 2018 prévue en Russie (14 juin-15 juillet) pourraient accepter de mettre à la disposition des équipes les terrains, dès la veille et l’avant-veille même des matchs, précise L’Equipe.



"La Fifa envisage de réclamer des pré-listes de 30 à 35 avant la mi-mai", écrit le journal français, ce qui mettrait les sélectionneurs nationaux dans l’obligation d’avancer l’annonce des listes des joueurs sélectionnés pour la phase finale de la Coupe du monde 2018.



La plupart des championnats de football ont prévu de mettre fin à leur saison en fin mai ou début juin, en raison de la compétition mondiale.



Le tirage au sort de la Coupe du monde 2018 a eu lieu vendredi dernier à Moscou (Russie). Pour le premier tour, le Sénégal partage le groupe H avec la Pologne, le Japon et la Colombie.



L’Egypte, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie sont les autres représentants de l’Afrique à la Coupe du monde 2018.