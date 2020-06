CHU de Fann : Le SGO octroie un automate iflash 3000 d’une capacité de 300 tests par heure.

Sollicité par le Centre Hospitalier Universitaire de Fann, Sabodala Gold Operations (SGO) a favorablement répondu à l’appel s’inscrivant dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. En effet, le SGO vient d’octroyer un appareil de pointe avec réactifs à la structure sanitaire pour une dizaine de milliers de tests et d’un coût global de 65 millions de francs CFA. La mise en service de cet automate va améliorer considérablement les capacités du CHU de Fann dans le diagnostic et la prise en charge des patients. La réception de l’automate s’est effectuée, ce jeudi 18 juin, dans les locaux du CHU de Fann en présence des autorités gouvernementales et des représentants du donateur, en l’occurrence, le directeur général du SGO, Abdoul Aziz Sy. L’appareil participera activement à mieux prendre en charge les patients du Covid-19, mais aussi à mieux protéger le personnel sanitaire, relève le directeur du CHU de Fann qui a réceptionné le matériel.